Мэрия Екатеринбурга потратит миллионы на разработку новой транспортной схемы

Администрация Екатеринбурга объявила открытый конкурс на разработку комплексной схемы организации дорожного движения в городе. Согласно информации на портале госзакупок на это готовы потратить 26 миллионов рублей из местного бюджета. Основным заказчиком выступил городской комитет по транспорту.
Комитет хочет получить оптимальный вариант развития транспортной инфраструктуры до 2035 года. Для этого подрядчик, выигравший конкурс, должен будет собрать все данные о передвижении по городу на автомобиле, общественном транспорте и пешком, а также изучить предпочтения горожан по способам передвижения.
С помощью новой схемы планируется улучшить пропускную способность улиц и снизить экономические потери от неэффективного использования транспортных потоков, следует из техзадания. Заявки можно подавать до 22 мая, итоги конкурса подведут 25 мая.
Ранее фонд «Город.PRO» разработал транспортную схему, которую многие раскритиковали. Предложенная маршрутная сеть подразумевает исключение дублирующих маршрутов и полную реорганизацию движения транспорта. Горожанам придется делать больше пересадок, но время ожидания на остановках при этом сократится. Известный во всем мире транспортный эксперт Семен Ваксман высказал опасения, что внедрение этой сети приведет к транспортному коллапсу, писало «URA.RU».