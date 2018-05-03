19:41 03 мая 2018 0

Вслед за будущими одномандатниками Владимир Тунгусов отправил на выборы списочников Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На праймериз по выборам в Екатеринбургскую гордуму выдвинулись первые согласованные с руководителями мэрии кандидаты по партспискам.

В частности, в округе №1 таким кандидатом стала действующий депутат Ира Овчинникова. В числе ее оппонентов три участника праймериз, являющиеся техническими фигурами.

В округе №2 пока всего один кандидат — главврач городской больницы №2 Константин Савинов. Он будет выдвинут по окружному списку «ЕР».

В округе №3 подали документы будущий кандидат-одномандатник Олег Кагилев и его спойлер Самвел Папоян.

Александр Мяконьких будет бороться с лидером районных единороссов

В округе №4 встретились два сильных оппонента — креатура мэрии действующий депутат Александр Мяконьких и секретарь районного отделения «ЕР» Сергей Колесников. Первый — потенциальный одномандатник, второй — партсписочник.

В округе №5 — два кандидата. Одномандатником станет действующий вице-спикер гордумы Виктор Тестов. Его напарник по территориальному списку пока неизвестен.

В округе №6 — три кандидата. В их числе согласованный выдвиженец по одномандатному округу секретарь районного отделения «ЕР» Александр Худяков. Будущий лидер местного партсписка пока себя не проявил.

В округе №7 на праймериз выдвинулось четыре человека. Среди них будущий лидер партийного списка действующий депутат Александр Смолин.

В округе №8 пока нет кандидатов.

В округе №9 три участника предварительного голосования. В их числе согласованный с руководством мэрии одномандатник, действующий парламентарий Елена Дерягина.

Альтернативы Смирнягину в округе №10 нет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В округе №10 семь выдвиженцев. На выборы по одномандатному округу здесь пойдет действующий депутат Николай Смирнягин. Фамилия кандидата-списочника пока неизвестна.

В округе №11 шесть кандидатов. В их числе согласованный выдвиженец по одномандатному округу, первый заместитель директора ООО «Городское управление дорожно-строительных работ» Павел Пустозеров.

В округе №12 четыре выдвиженца. Среди них согласованный с руководством мэрии будущий одномандатник гендиректор ЕМУП «Специализированное управление эксплуатации и реабилитации жилья» Виктор Карташев и его главный оппонент индивидуальный предприниматель Игорь Капустник.

В округе №13 одномандатником станет действующий депутат Александр Найданов. Возглавит местный партсписок гендиректор АО «АСЦ Правобережный» Дмитрий Естехин. У остальных трех кандидатов практически нет шансов на выдвижение.

В округе №14 городские власти поддержат выдвижение по одномандатному округу действующего депутата Владимира Смирнова. Ему противостоят два оппонента. Один из них — секретарь районного отделения «ЕР», депутат Заксобрания Игорь Володин.

В округе №15 вступил в праймериз действующий депутат Николай Антонов, который пойдет на выборы в качестве одномандатника. Его напарник-списочник пока неизвестен.

В округе №16 из четырех выдвинувшихся кандидатов нет ни одного явного фаворита.

Среди трех участников праймериз в округе №17 — согласованный с руководством мэрии депутат Юрий Дозорец. Он будет выдвигаться на основных выборах в качестве одномандатника.

В округе №18 пока нет ни одного кандидата.

Выдвижение на праймериз продлится до 15 мая. По мнению единороссов, наибольшее число заявлений будет подано после майских каникул.

29 апреля стартовали дебаты между участниками предварительного голосования. Они проходят по отдельному графику. Каждый потенциальный кандидат должен принять участие не менее чем в двух диспутах.