19:32 03 мая 2018 0

Ближайшие выходные не порадуют Фото: depositphotos.com © URA.RU

Спасатели предупредили жителей свердловчан о надвигающемся урагане — соответствующая информация опубликована на сайте Главного управления МЧС по Свердловской области. Сообщается, что ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, мокрый снег (на севере области) и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

В связи с предстоящей непогодой спасатели дают уральцам ряд советов. «Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, — сообщает сайт свердловского управления МЧС. — Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями».

Также, по рекомендации спасателей, находясь на улице, следует держаться подальше от стен домов, так как с крыш и балконов могут падать шифер или другие предметы. Особую осторожность следует проявлять в случае обрыва проводов, которые могут быть смертельно опасными. «Автовладельцам необходимо соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — предупреждают в МЧС.

Согласно прогноза на сайте Gismeteo.ru самым ненастным днем на этой неделе будет пятница: в Екатеринбурге будет идти дождь, ветер усилится до 17 метров в секунду. В ночь на субботу температура упадет до минус одного градуса. Выходные, по прогнозу, пройдут без осадков, но будут прохладными: в субботу будет от ноля до девяти градусов по Цельсию.

21 апреля, напомним, ураган накрыл Москву: сила порывов ветра достигала 22 метров в секунду. В результате стихийного бедствия два человека погибли (в том числе ребенок) и почти два десятка пострадали. Позже синоптики предупредили, что резкое ухудшение погоды идет и на Урал.