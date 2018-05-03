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03 мая 2018
19:32  03 мая 2018 0

МЧС предупредило свердловчан об урагане. Ожидаются шквалистый ветер, мокрый снег и температура ниже ноля

Космос, планеты, лесные пожары, ураган, природные катаклизмы, дорога, ураган, природные катаклизмы, стихийные бедствия, циклон, вихрь
Ближайшие выходные не порадуютФото: depositphotos.com © URA.RU

Спасатели предупредили жителей свердловчан о надвигающемся урагане — соответствующая информация опубликована на сайте Главного управления МЧС по Свердловской области. Сообщается, что ближайшие дни в регионе ожидаются сильные дожди, мокрый снег (на севере области) и усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

В связи с предстоящей непогодой спасатели дают уральцам ряд советов. «Рекомендуется ограничить проведение работ на открытом воздухе и на высоте, воздержаться от туристических походов, — сообщает сайт свердловского управления МЧС. — Если сильный ветер застал вас на улице, необходимо укрыться в подземном переходе или подъездах зданий, не пытаться прятаться за остановками общественного транспорта, рекламными щитами, недостроенными зданиями, под деревьями».

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Также, по рекомендации спасателей, находясь на улице, следует держаться подальше от стен домов, так как с крыш и балконов могут падать шифер или другие предметы. Особую осторожность следует проявлять в случае обрыва проводов, которые могут быть смертельно опасными. «Автовладельцам необходимо соблюдать правила дорожного движения, не парковать автомобили вблизи деревьев и рекламных конструкций», — предупреждают в МЧС.

Согласно прогноза на сайте Gismeteo.ru самым ненастным днем на этой неделе будет пятница: в Екатеринбурге будет идти дождь, ветер усилится до 17 метров в секунду. В ночь на субботу температура упадет до минус одного градуса. Выходные, по прогнозу, пройдут без осадков, но будут прохладными: в субботу будет от ноля до девяти градусов по Цельсию.

21 апреля, напомним, ураган накрыл Москву: сила порывов ветра достигала 22 метров в секунду. В результате стихийного бедствия два человека погибли (в том числе ребенок) и почти два десятка пострадали. Позже синоптики предупредили, что резкое ухудшение погоды идет и на Урал.

Андрей Гусельников
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