Челябинская область получила нового начальника полиции

В Челябинской области назначен новый замначальника ГУ МВД — начальник полиции. Им стал полковник полиции Сергей Богдановский. Соответствующий указ опубликовали на портале правовой информации.
Сергей Богдановский ранее руководил управлением уголовного розыска, работал главой УМВД по Магнитогорску. Считается человеком команды губернатора Бориса Дубровского. Бывший замначальника областного главка Игорь Иванов был повышен до главы ГУ МВД по Кемеровской области осенью 2017 года.
Помимо Богдановского, в опубликованном документе говорится и о других перестановках. Так, свою должность оставила глава Следственного управления СКР по Пермскому краю Марина Забаррова. Ее земляк, глава краевого ГУ МВД Виктор Кошелев также лишился места.