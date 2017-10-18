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18 октября 2017
13:18  18 октября 2017 0

Заместитель Колокольцева представил челябинского генерала полиции новому коллективу в Сибири

Вручение транспорта ГИБДД Челябинск, иванов игорь
Игорь Иванов приступил к работе начальником ГУ МВД по Кемеровской областиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Замминистра внутренних дел РФ Александр Махонов представил личному составу ГУ МВД по Кемеровской области нового начальника — бывшего замглавы ГУ МВД по Челябинской области и начальника полиции, генерал-майора Игоря Иванова. Информацию об этом корреспонденту «URA.RU» подтвердили в пресс-службе сибирского главка.

Официальное сообщение о назначении Игоря Иванова будет опубликовано в среду, 18 октября. В июле президент РФ Владимир Путин отправил в отставку 56-летнего начальника ГУ МВД по Кемеровской области Юрия Ларионова. С тех пор полицейским главком в статусе врио руководил Игорь Коршунов.

Игорь Иванов родился в 1966 году в Челябинске. В 1991 году окончил Свердловский юридический институт МВД России по специальности «юриспруденция». Начинал службу следователем в ОВД Курчатовского района. В 1998 году перешел в УВД Челябинска. Прошел путь от замначальника следственного отдела до начальника полиции города. В 2014 году был назначен замначальника ГУ МВД по Челябинской области, начальником полиции.

Вероятными преемниками Игоря Иванова в челябинском главке называют две кандидатуры: недавно назначенного руководителя управления уголовного розыска Сергея Богдановского и замначальника областной полиции по оперативной работе Ивана Костенко. Первый ранее работал главой УМВД по Магнитогорску и считается человеком команды губернатора Бориса Дубровского. А со вторым начальник главка Андрей Сергеев знаком еще по работе в хабаровском УМВД, откуда «перевез» Костенко уже через три месяца после своего назначения в Челябинск.

«URA.RU» месяц назад сообщало о переводе Игоря Иванова в Кемерово. В конце прошлой неделе появилась инсайдерская информация о подписании официального распоряжения о его назначении на новую должность.

Сергей Леонов
© Служба новостей «URA.Ru»
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