Главного пермского следователя сняли с должности

В Прикамье глава краевого Следственного комитета Марина Заббарова покинула ведомство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.
При этом в пресс-службе краевого СУ СКР сегодня днем на вопрос «URA.RU» о судьбе Марины Заббаровой ответили, что она находится в отпуске. Ранее источники агентства в силовых структурах говорили, что у Марины Заббаровой заканчивается трудовой контракт, который продлевать не будут.
В начале года на должность первого заместителя СУ СКР назначили следователя из Москвы Алексея Сердюкова, которому источники агентства предписывают кресло будущего начальника. Он запомнился расследованием неудавшихся терактов под в Москвой в 2010 году, делом журналиста Олега Кашина.
Руководитель пермских следователей Марина Заббарова дослужилась в органах до звания генерал-лейтенанта. Она имеет диплом Пермского госуниверситета по специальности «правоведение», начала службу в 1977 году с должности секретаря прокуратуры Пермской области. Краевое СУ СКР возглавила в 2011 году.