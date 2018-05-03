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Главные новости Пермского края
20:04  03 мая 2018 0

Главного пермского следователя сняли с должности

Марина Заббарова перед увольнением взяла отпускФОТО: СУ СКР по Пермскому краю

В Прикамье глава краевого Следственного комитета Марина Заббарова покинула ведомство. Указ об этом подписал президент Владимир Путин.

При этом в пресс-службе краевого СУ СКР сегодня днем на вопрос «URA.RU» о судьбе Марины Заббаровой ответили, что она находится в отпуске. Ранее источники агентства в силовых структурах говорили, что у Марины Заббаровой заканчивается трудовой контракт, который продлевать не будут.

В начале года на должность первого заместителя СУ СКР назначили следователя из Москвы Алексея Сердюкова, которому источники агентства предписывают кресло будущего начальника. Он запомнился расследованием неудавшихся терактов под в Москвой в 2010 году, делом журналиста Олега Кашина.

Руководитель пермских следователей Марина Заббарова дослужилась в органах до звания генерал-лейтенанта. Она имеет диплом Пермского госуниверситета по специальности «правоведение», начала службу в 1977 году с должности секретаря прокуратуры Пермской области. Краевое СУ СКР возглавила в 2011 году.

Максим Ишматов
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