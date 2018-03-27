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Главные новости Пермского края
11:41  27 марта 2018 0

Руководитель пермского СК уходит в отставку

Марине Заббаровой не продлят контрактФото: СУ СКР по Пермскому краю

В ближайшее время о своей отставке объявит руководитель СУ СКР по Пермскому краю, генерал-лейтенант юстиции Марина Заббарова. Об этом сообщают источники «URA.RU».

Разговоры об уходе Марины Заббаровой с поста руководителя пермского управления СК внутри самого ведомства ходят уже давно. Как рассказал собеседник издания из Следственного комитета, у Заббаровой заканчивается срок контракта и продливать его уже не будут.

В пользу этого говорит и то, что в начале года на должность ее первого заместителя был назначен легендарный следователь Алексей Сердюков (известен расследованием неудавшихся терактов под в Москве в 2010 году, уголовного дела в отношении мэра Махачкалы Саида Амирова, покушения на убийство журналиста Олега Кашина). Он, по словам источника, и станет руководителем пермского управления. Сейчас Заббарова находится в очередном отпуске. Получить официальный комментарий в региональном СУ СКР пока не удалось.

Александр Соснин
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