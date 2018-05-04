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04 мая 2018
03 мая 2018
01:27  04 мая 2018 0

Президент Чехии признался в производстве «Новичка»

Биткоин, беременность, сейсмология, фекалии, фейспалм, эпикфейл, специальные войска, радиация, КГБ, спецагент, опасная зона, радиация, защитный костюм, выбросы, противогаз, защитная одежда, исследование, загрязнение окружающей среды
Яд производился в одной из чешских лабораторий МинобороныФото: depositphotos.com © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился в ноябре 2017 года в НИИ Минобороны Чехии в городе Брно. Об этом сообщил президент страны Милош Земан.

По словам главы государства, он поручил Службе безопасности и информации выяснить, действительно ли яд, который использовался при отравлении Скрипалей, в прошлом мог производиться и складироваться в Чехии, о чем ранее заявил МИД России. В конце апреля Земан получил доклад СБИ.

«В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен», — приводит РИА «Новости» заявление президента.

Научное сообщество, по словам главы государства, утверждает, что в военных лабораториях все же разрабатывалось друге вещество, не «Новичок», однако военные утверждают обратное. «Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован „Новичок“, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было», — пояснил Милош Земан.

Сергей и Юлия Скрипаль, напомним, были отравлены в британском Солсбери 4 марта. После инцидента Лондон обвинил в случившемся Россию, однако Москва причастность к случившемуся отрицает.

Сергей Демин
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