Президент Чехии признался в производстве «Новичка»

01:27 04 мая 2018 0

Яд производился в одной из чешских лабораторий Минобороны Фото: depositphotos.com © URA.RU

Нервно-паралитическое вещество «Новичок», которым в Великобритании был отравлен экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, производился в ноябре 2017 года в НИИ Минобороны Чехии в городе Брно. Об этом сообщил президент страны Милош Земан.

По словам главы государства, он поручил Службе безопасности и информации выяснить, действительно ли яд, который использовался при отравлении Скрипалей, в прошлом мог производиться и складироваться в Чехии, о чем ранее заявил МИД России. В конце апреля Земан получил доклад СБИ.

«В ноябре 2017 года в НИИ минобороны в Брно был тестирован нервно-паралитический яд, который классифицируется как А230. Количество изготовленного яда было очень малым, и после этого он был уничтожен», — приводит РИА «Новости» заявление президента.

Научное сообщество, по словам главы государства, утверждает, что в военных лабораториях все же разрабатывалось друге вещество, не «Новичок», однако военные утверждают обратное. «Поскольку военная разведка к данной тематике ближе, чем гражданская контрразведка, то я сделал такой вывод: у нас был в небольшом количестве изготовлен и тестирован „Новичок“, а потом уничтожен. Знаем, где, и знаем, когда. И было бы лицемерием делать вид, что ничего такого не было», — пояснил Милош Земан.

Сергей и Юлия Скрипаль, напомним, были отравлены в британском Солсбери 4 марта. После инцидента Лондон обвинил в случившемся Россию, однако Москва причастность к случившемуся отрицает.