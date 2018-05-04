В Пермском крае за каждой коровой проследят с помощью Интернета

В Прикамье прозвучали требования к бизнесу вести ветеринарные документы в электронном виде. В ответ на чиновников обрушились с критикой — далеко не на всей территории региона сегодня доступен Интернет.
С 1 июля 2018 года каждый этап продукции животного происхождения будет фиксироваться в федеральной государственной информационной системе (ФГИС) «Меркурий». Это было озвучено на круглом столе Общероссийского народного фронта (ОНФ) на тему поддержки агропромышленного комплекса Прикамья. Начальник отдела государственного регионального надзора Государственной ветеринарной инспекции Пермского края Марина Кульневская сообщила, что систему планировалось внедрить к январю, в итоге дату пришлось перенести на полгода.
Как удалось выяснить «URA.RU», фактически все компании (от фермы до магазина) обязаны перейти на электронную ветеринарную сертификацию через «Меркурий». В список попали производители и дистрибьюторы товаров, поднадзорных Госветконтролю — мясокомбинаты, птицефабрики, молочные заводы, производители морепродуктов, а также логистические центры, торговые сети и розничные магазины. Ранее у компаний был выбор, как оформить ветеринарные сопроводительные документы — в электронном виде или на бумаге. А на сегодняшний день не все населенные пункты обеспечены Интернетом, поэтому непонятно, каким образом планируется охватить «Меркурием» весь регион. Госветинспекция же настаивает, что устанавливать Интернет — задача самого бизнеса.
С критикой Госветинспекции на круглом столе выступил министр сельского хозяйства Александр Козюков: «У нас на территории края 400 сельхозпредприятий, 300 крестьянско-фермерских хозяйств. И многие — временные. До каждого связь не дотянуть. А начнем штрафовать за отсутствие Интернета — и многие небольшие хозяйства предпочтут избавиться от стада в пять-семь голов, чтоб не тянуть Интернет за свой счет». В ответ со стороны Госветинспекции прозвучала готовность помочь оформить сертификаты другими способами.