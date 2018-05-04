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04 мая 2018
03 мая 2018
04:40  04 мая 2018 0

Захарова и Пушков обрушились с критикой на Великобританию за ложь об отравлении Скрипалей

Медиа-форум
Мария Захарова считает, что многочисленные обманы британского правительства «проступают все четче»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о трех фактах лжи со стороны правительства британского премьер-министра Терезы Мэй в связи с «делом Скрипалей». С критикой в адрес британских властей также выступил сенатор Алексей Пушков.

«Туман рассеивается, и многочисленные обманы правительства Терезы Мэй проступают все четче», — написала Захарова на своей странице в Facebook. Первым фактом обмана со стороны Лондона, по ее словам, является заявление о том, что британским экспертам удалось установить страну изготовления ядовитого вещества, которым якобы отравили бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Эти обвинения, по словам Захаровой, опроверг сам руководитель химической лаборатории Портон-Даун.

Вторым случаем распространения ложных сведений стало то, что у российской стороны якобы был мотив для отравления Скрипалей. Дипломат подчеркнула, что эти данные опровергла Россия, «в том числе, приведя факты регулярного нарушения Великобританией норм международного права, этики и морали».

«Третье вранье правительства Терезы Мэй о том, что „Новичок“ якобы производился только в России, сегодня опроверг президент Чехии [Милош Земан], который подтвердил разработку этого отправляющего вещества его страной», — отметила дипломат.

Свое мнение по поводу заявления Земана высказал и российский сенатор Алексей Пушков, отметив, что производство яда в Чехии нанес серьезный удар по версии Британии. «Вон оно как! „Новичок“ производился и хранился в Чехии — в „незначительных количествах“. Этот факт — мощный удар по версии Лондона, которая и так трещит по швам, так как от отравления этим отравляющим веществом не выздоравливают, как Юлия Скрипаль. Лондон в замешательстве: вся конструкция рушится», — отметил политик.

Ранее глава Чехии Милош Земан заявил, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производился в ноябре прошлого года в НИИ Минобороны страны в городе Брно.

Александр Черноскутов
© Служба новостей «URA.RU»
Сергей Демин
© Служба новостей «URA.RU»
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