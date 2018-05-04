Власти предложили штрафовать россиян за оборот «санкционки»

05:48 04 мая 2018 0

В Госдуму внесли законопроект о штрафах за оборот запрещенных товаров Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Правительство России внесло в Госдуму законопроект, который предлагает ввести административную ответственность за несоблюдение запрета на оборот санкционных товаров. Действие документа не распространяется только на те случаи, когда граждане приобретают товары для личных нужд.

В частности, запрет будет касаться продукции, при ввозе на территорию ЕАЭС которой таможенные пошлины уплачены по ставкам. Под оборотом «санкционки» авторы идеи подразумевают перевозка по России, переработку, маркировку, хранение, а также использование для производственных нужд и совершение любых видов сделок. Исключением станут только случаи приобретения таких товаров гражданами для личных нужд.

Согласно документу, административный штраф для физических лиц может составить от 3 до 5 тысяч рублей, для должностных — от 30 до 50 тысяч, а для юридических — от 70 до 100 тысяч. Помимо этого, предусмотрена конфискация запрещенных товаров. Полномочиями на рассмотрение таких дел собираются наделить уполномоченных федеральных органов исполнительной власти, а также судей, которые будут рассматривать эти правонарушения.

Ранее, как напоминает «Национальная служба новостей», Роспотребнадзор уже выступал с аналогичной инициативой. Сообщалось, что ведомство даже планировало проводить рейды после доносов от граждан.