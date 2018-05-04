Жену Гарика Харламова раскритиковали за участие в вульгарном шоу. ФОТО

06:32 04 мая 2018 0

Актриса будет вести новое реалити-шоу для взрослых ФОТО: страница Кристины Асмус в Instagram

Российская актриса Кристина Асмус, супруга Гарика Харламова, опубликовала на своей странице в Instagram ряд вульгарных видеороликов, которые поразили поклонников артистки. Девушка презентовала новое реалити-шоу, в котором будет выступать в качестве ведущей.

«Asmodeus — еженедельный провокационный проект на стыке театра, кино и реалити-шоу, который будет идти в прямом эфире», — написала Асмус. Многие из фанатов актрисы оказались в недоумении после просмотра этих видеороликов: «„Как будто побывала в голове у шизофреника“, „Я не могу уснуть после этого ролика“, „Жесть, такого я ещё не видела“, „Выглядит жутко“». Некоторых заинтриговала презентация нового шоу: «„Нифига себе интрига!“, „Интересно посмотреть“, „Заинтересовала“».

В видеоролике сообщается, что реалити-шоу предназначено для взрослой аудитории ФОТО: страница Кристины Асмус в Instagram

Напомним, фанаты Кристины Асмус решили, что актриса вновь беременна. Поводом для этого стали фотографии, которые артистка выложила в социальную сеть. На них она изображена в белой рубашке широкого покроя.