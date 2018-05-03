08:15 03 мая 2018 0

Поклонники решили, что актриса Асмус опять беременна Фото: Instagram/asmuskristina

Поклонники российской актрисы, жены известного шоумена Игоря Харламова Кристины Асмус заподозрили ее в повторной беременности. Поводом к этому стал ряд фотографий актрисы на ее странице в Instagram.

Так, например, 23 апреля Асмус опубликовала два своих фото, на которых она изображена в белой рубашке широкого покроя. Отмечается, что снимки сделаны в городе Воронеж.

Фанаты актрисы сразу же обратили внимание на ее одежду. «Почему рубашка такая большая?», — спросила одна из поклонниц. «Беременна?» — задалась вопросом другая.

Напомним, у Асмус и Игоря Харламова в 2014 году родилась дочь Анастасия. Звезда «Интернов» поддерживает прекрасную фигуру после родов.