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03 мая 2018
02 мая 2018
08:15  03 мая 2018 0

Фанаты обсуждают вторую беременность жены Харламова. ФОТО

Поклонники решили, что актриса Асмус опять беременнаФото: Instagram/asmuskristina

Поклонники российской актрисы, жены известного шоумена Игоря Харламова Кристины Асмус заподозрили ее в повторной беременности. Поводом к этому стал ряд фотографий актрисы на ее странице в Instagram.

Так, например, 23 апреля Асмус опубликовала два своих фото, на которых она изображена в белой рубашке широкого покроя. Отмечается, что снимки сделаны в городе Воронеж.

Фанаты актрисы сразу же обратили внимание на ее одежду. «Почему рубашка такая большая?», — спросила одна из поклонниц. «Беременна?» — задалась вопросом другая.

Напомним, у Асмус и Игоря Харламова в 2014 году родилась дочь Анастасия. Звезда «Интернов» поддерживает прекрасную фигуру после родов.

Виктор Жуков
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