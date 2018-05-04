Белый дом сообщил о готовности Трампа встретиться с Путиным

06:53 04 мая 2018 0

Дональд Трамп готов встретиться с Владимиром Путиным, но подготовкой пока никто не занимается Фото: Официальный сайт президента РФ

Президент США Дональд Трамп открыт для диалога с российской стороной и готов встретиться с главой государства Владимиром Путиным. Об этом на очередном брифинге журналистам заявила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

Отвечая на вопрос о том, собирается ли Трамп перед встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном провести переговоры с Путиным, представитель Белого дома заявила, что ей ничего неизвестно о подобных планах, пишет RT. При этом Сандерс добавила, что американский президент открыт для встречи с коллегой из России.

Ранее стало известно, что во время встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель президент США просил совета, как работать с Владимиром Путиным.