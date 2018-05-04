{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как перезагрузят полпредства. Депутаты меняются женами. Топу Екатеринбурга припомнят «Хромую лошадь»
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,49
Динамика за 2 недели
Евро 76,13
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
04 мая 2018
03 мая 2018
09:42  04 мая 2018 0

Врачи за полгода отучат россиян от сигарет

Зимняя Москва, курить запрещено, госдума, запрет на курение, антитабачный закон
В Минздраве появился новый механизм борьбы с курением табакаФото: Владимир Андреев © URA.RU

Минздрав РФ разработал рекомендации для медиков по лечению зависимости от табака. Методика позволяет вылечить пациента за полгода.

Рекомендации предназначены для использования терапевтами, психиатрами, наркологами и пульмонологами. Врачи, следуя инструкциям, должны будут избавить пациента от никотиновой зависимости за три — шесть месяцев, в тяжелых случаях — за год. Методика предусматривает два этапа. Первый — короткая беседа врача с пациентом-курильщиком. Медик должен будет определить степень никотиновой зависимости и дать совет по возможному лечению. Второй этап — когнитивно-поведенческая и фармакологическая терапия. О документе, опубликованном Минздравом, пишут «Известия».

В последние годы в России был введен ряд мер в отношении табака: запрет на курение в общественных местах и на продажу сигарет в открытых витринах, изображение устрашающих картинок на пачках, увеличение стоимости и др. По аналогии предлагается ограничить продажу и курение вейпов, пишет «Русская планета». На данный момент по подсчетам Минздрава в стране более 30 млн курильщиков, уточняет портал «Дни.ру». За последние годы их число сократилось всего на 2%.

Наталья Михалева
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров