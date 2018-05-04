Врачи за полгода отучат россиян от сигарет

09:42 04 мая 2018 0

В Минздраве появился новый механизм борьбы с курением табака Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минздрав РФ разработал рекомендации для медиков по лечению зависимости от табака. Методика позволяет вылечить пациента за полгода.

Рекомендации предназначены для использования терапевтами, психиатрами, наркологами и пульмонологами. Врачи, следуя инструкциям, должны будут избавить пациента от никотиновой зависимости за три — шесть месяцев, в тяжелых случаях — за год. Методика предусматривает два этапа. Первый — короткая беседа врача с пациентом-курильщиком. Медик должен будет определить степень никотиновой зависимости и дать совет по возможному лечению. Второй этап — когнитивно-поведенческая и фармакологическая терапия. О документе, опубликованном Минздравом, пишут «Известия».

В последние годы в России был введен ряд мер в отношении табака: запрет на курение в общественных местах и на продажу сигарет в открытых витринах, изображение устрашающих картинок на пачках, увеличение стоимости и др. По аналогии предлагается ограничить продажу и курение вейпов, пишет «Русская планета». На данный момент по подсчетам Минздрава в стране более 30 млн курильщиков, уточняет портал «Дни.ру». За последние годы их число сократилось всего на 2%.