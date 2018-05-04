Иван Дорн поздравит с выпускным шесть тысяч свердловских студентов, несмотря на запреты властей

Несмотря на запрет на массовые мероприятия из-за чемпионата мира по футболу — 2018, выпускной студентов УрФУ пройдет в привычном формате. 29 июня, после вручения дипломов, перед главным корпусом вуза на Мира, 19, откроется площадка «Уральской ночи музыки». Со сцены шесть тысяч студентов поздравит с праздником хедлайнер концерта, украинский певец Иван Дорн, сообщили «URA.RU» в пресс-службе УрФУ.
«Иван Дорн исполнит на сцене как новую программу, так и старые хиты. Мы все понимаем, что ребята на выпускном хотят круто поколбаситься», — сказала «URA.RU» пресс-секретарь «Уральской ночи музыки» Светлана Рычкова. Еще одним хедлайнером площадки станет сербская фолк-рок-группа The No Smoking Orchestra. В ней в качестве гитариста участвует знаменитый режиссер Эмир Кустурица.
«Уральская ночь музыки» — крупнейший музыкальный фестиваль в Екатеринбурге. В 2017 году в культурной акции в городе приняло участие около 150 тысяч человек. Ожидалось, что в 2018 году мероприятие перенесут из-за ограничений, связанных с футбольным чемпионатом. Но, как сказала Рычкова, организаторам удалось договориться с властями о проведении «Ночи музыки».