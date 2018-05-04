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12:16  04 мая 2018 0

Выборы в думу Сургута пройдут без нефтяников и газовиков. Свободные мандаты отдадут педагогу и общественнику

Клипарты. Сургут , Единая Россия офис
Единороссы Сургута определились со своими фаворитами на праймеризФото: Алексей Андронов © URA.RU

Праймериз «Единой России» по довыборам в думу Сургута пройдут без участия кандидатов от нефтяных и газовых корпораций. Эту информацию «URA.RU» сообщили несколько источников в городском и окружном отделении партии.

По версии инсайдера в городском политсовете, есть уже согласованные кандидатуры, которые являются фаворитами на предстоящих праймериз. «На 4-м избирательном округе будет поддержан Дмитрий Нечепурко из региональной организации территориальных местных самоуправлений, на 22-м округе — преподаватель английского языка Татьяна Боженко», — рассказал источник.

Инсайдер из окружного отделения «Единой России» добавил, что переговоры еще продолжаются и возможны сюрпризы. «Документы принимают до 8 мая, поэтому рано говорить о конкретных кандидатах, но пока участие корпораций не предполагается», — отметил собеседник.

В сентябре 2018 года в Сургуте пройдут довыборы в городскую думу. В депутатском корпусе освободились два мандата после отставки Евгения Барсова, покинувшего перед этим «Единую Россию», а также после смерти заместителя профсоюза «Сургутнефтегаза» Владимира Рогулина. В списках кандидатов на праймериз пока восемь человек — среди них бизнесмены, общественники, преподаватели и даже один бывший либерал-демократ — в 2016 году Владимир Колядин баллотировался в гордуму от ЛДПР, а теперь пытается стать депутатом от партии власти. Добавим, праймериз «Единой России» пройдут 3 июня.

Антон Степыгин
© Служба новостей «URA.RU»
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