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04 мая 2018
13:08  04 мая 2018 0

РБК: Голикова займет пост вице-премьера в новом правительстве

XV (15) съезд ЕР, Манеж. Москва, голикова татьяна, съезд ер, единая россия
Татьяна Голикова может стать вице-премьером в новом правительствеФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Формирование нового правительства России
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Глава российской Счетной палаты Татьяна Голикова может стать вице-премьером в новом федеральном правительстве. Ее кандидатура сейчас активно обсуждается.

В частности, есть предположение, что Голикова займет место вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, сообщает РБК со ссылкой на источники. Правда, по информации издания, окончательное решение пока не принято, так как имеются и иные кандидатуры.

Издание напоминает, что Голикова работает в правительстве уже 28 лет. Она начинала в 1990-м году в качестве экономиста в Минфине, затем была заместителем главы ведомства, руководила Минздравсоцразвития, числилась помощником президента Владимира Путина. Пост председателя Счетной палаты занимает с 2013 года.

Виктор Жуков
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