РБК: Голикова займет пост вице-премьера в новом правительстве

Глава российской Счетной палаты Татьяна Голикова может стать вице-премьером в новом федеральном правительстве. Ее кандидатура сейчас активно обсуждается.
В частности, есть предположение, что Голикова займет место вице-премьера Ольги Голодец, курирующей социальный блок, сообщает РБК со ссылкой на источники. Правда, по информации издания, окончательное решение пока не принято, так как имеются и иные кандидатуры.
Издание напоминает, что Голикова работает в правительстве уже 28 лет. Она начинала в 1990-м году в качестве экономиста в Минфине, затем была заместителем главы ведомства, руководила Минздравсоцразвития, числилась помощником президента Владимира Путина. Пост председателя Счетной палаты занимает с 2013 года.