Сын депутата Думы ХМАО Владимира Семенова Павел Семенов ушел в отставку с поста статс-секретаря -заместителя руководителя Федерального агентства по делам национальностей. Эту информацию «URA.RU» подтвердил источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника, Павел Семенов собирался уволиться еще в прошлом году, но остался до выборов президента. «Павел Владимирович получал 70 тысяч рублей — у него двое детей, ипотека в Москве. По столичным меркам зарплата небольшая, а работы много. Давно собирался уйти, но по просьбе [руководителя ФАДН Игоря] Баринова остался из-за выборов президента. Когда со всеми делами разобрался, уволился. Сейчас временно безработный, ищет подходящие вакансии», — рассказал инсайдер.
На сайте Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) уже внесены изменения — в списке замов Баринова остался только Михаил Ипатов. На момент публикации получить комментарий в Федеральном агентстве по делам национальностей не удалось, сотовые телефоны Игоря Баринова были недоступны, а в приемной не ответили на звонки. Связаться с Павлом Семеновым также пока не получилось.
Добавим, Владимир Семенов считается одним из самых влиятельных политиков Югры. Ранее он возглавлял Нефтеюганский район, а сейчас занимает должность депутата окружного парламента.