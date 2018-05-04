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04 мая 2018
15:28  04 мая 2018 1

Запрет властей на проведение гей-парада в Кургане изучат в ЕСПЧ

Флаги ЛГБТ, центр города Курган, ФЛАГ ЛГБТ
Гей-парад в Кургане хотели провести в ноябре 2016 годаФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Европейский суд по правам человека зарегистрировал жалобы на запрет проведения гей-парадов и других ЛГБТ-акций в трех десятках городов России, среди которых оказался и Курган — единственный среди указанных населенный пункт, расположенный на Урале. Списки городов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» опубликовал правозащитник Николай Алексеев.

ЛГБТ-активист опубликовал документы из суда в соцсетях
Фото: личная страница Николай Алексеева во «ВКонтакте»

В ответе ЕСПЧ говорится, что уведомление о жалобах направлено российским властям. Объяснить запреты они должны до 17 сентября 2018 года, сообщает ЛГБТ-активист.

Напомним, заявка на проведение гей-парада поступила от Алексеева в администрацию Кургана осенью 2016 года. Местные власти отказались согласовать шествие. Как рассказал источник «URA.RU», это произошло из-за запрета на гей-пропаганду в России.

«URA.RU» писало, что осенью этого же года мэр Челябинска Евгений Тефтелев официально подтверждал получение уведомления о гей-параде. Но власти тогда запретили проведение мероприятия в соответствии с действующим законодательством о запрете пропаганды гомосексуализма.

Вера Чернышева
© Служба новостей «URA.RU»
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