Участника «Последнего героя» нашли мертвым

Участник первого сезона телешоу «Последний герой» Сергей Сакин, известный под псевдонимом Спайкер, найден мертвым. Он пропал без вести еще в ноябре 2017 года, следуя из города Мышкин в Москву. Все это время его искали добровольцы и полиция.
Тело 40-летнего писателя и журналиста обнаружили в 50 метрах от того места, где его еще живого в последний раз зафиксировали камеры видеонаблюдения, передает «Ридус». Внешние признаки насильственной смерти отсутствовали. Тело отправили на экспертизу, чтобы установить точные причины смерти.
На шоу «Последний герой» Сергей Сакин встретил свою любовь. После проекта они с участницей Анной Модестовой поженились, а журналист написал книгу о жизни на проекте. Также Спайкер является соавтором романа «Больше Бэна», который в 2000 году выиграл премию «Дебют» в номинации «Крупная проза».