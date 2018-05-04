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Главные новости Тюменской области
15:47  04 мая 2018 0

В Тюменской области назначили ответственного за отходы

Полигон твердых коммунальных и промышленных отходов в поселке Красный. Верхняя Пышма, мусор, экология, отходы, свалка, полигон тбо, тко
Жители сельских территорий впервые получат услугу по вывозу отходов (фото из архива)Фото: Анна Майорова © URA.RU

Департамент недропользования и экологии Тюменской области и «Тюменское экологическое объединение» подписали соглашение об обращении с твердыми коммунальными отходами. Теперь «ТЭО» как региональный оператор будет нести ответственность за всю технологическую цепочку обращения с отходами — от контейнерной площадки до полигона.

«С приходом регоператора многие жители сельских населенных пунктов впервые получат услугу по вывозу отходов. Наша компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, в том числе и в труднодоступной местности», — рассказал генеральный директор «ТЭО» Константин Фрумкин.

По его словам, скоро тюменцы получат соответствующие информационные письма с проектом договора на оказание услуг от компании.

Дарья Корчак
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