В Тюменской области назначили ответственного за отходы

Департамент недропользования и экологии Тюменской области и «Тюменское экологическое объединение» подписали соглашение об обращении с твердыми коммунальными отходами. Теперь «ТЭО» как региональный оператор будет нести ответственность за всю технологическую цепочку обращения с отходами — от контейнерной площадки до полигона.
«С приходом регоператора многие жители сельских населенных пунктов впервые получат услугу по вывозу отходов. Наша компания будет обеспечивать сбор, транспортировку, обработку и захоронение твердых коммунальных отходов в соответствии с действующим законодательством, в том числе и в труднодоступной местности», — рассказал генеральный директор «ТЭО» Константин Фрумкин.
По его словам, скоро тюменцы получат соответствующие информационные письма с проектом договора на оказание услуг от компании.