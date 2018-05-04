18:07 04 мая 2018 0

Владелец памятника архитектуры несколько лет назад пытался продать его на стройматериалы Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане рухнул объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу ул. Советская, 131. Прохожих, по счастливой случайности, в это время рядом не было, рассказал «URA.RU» очевидец происшествия.

По словам очевидца, обрушение части здания произошло около 10 часов утра. Рядом были припаркованы два автомобиля, которые могли пострадать от разлетевшихся обломков, владельцы позже их отогнали. «Шел дождь, поэтому прохожих в это время не было, так что никто не пострадал, — отметила собеседница. — Через четыре часа после обрушения на место прибыли спецслужбы: МЧС, полиция, чиновники из городской администрации». Женщина работает в соседнем здании и отмечает, что угрозу для людей создают и другие памятники — к примеру, нависающий над тротуаром балкон.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным МЧС, рухнула часть нежилого дома, предназначенного под снос. Представитель городского управления по делам ГО и ЧС отметил, что были «приняты необходимые меры безопасности». «Фрагмент стены будет убран, сейчас угрозы дальнейшего обрушения нет. Что касается дальнейших действий, то отдел архитектуры будет разбираться с владельцем здания», — отметил чиновник.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здание известно как городская гостиница Васильевых, здесь располагались гостиничные номера с 1913 года. Двухэтажный особняк несколько лет находился в аварийном состоянии, строение передали в частные руки, однако владелец так и не принял мер к восстановлению дома, а в 2012 году даже пытался продать памятник на стройматериалы.

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Фото: Игорь Меркулов © URA.RU