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04 мая 2018
03 мая 2018
Главные новости Курганской области
18:07  04 мая 2018 0

В центре Кургана рухнул двухэтажный памятник архитектуры. ФОТО

Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, развалины, рухнувшее здание
Владелец памятника архитектуры несколько лет назад пытался продать его на стройматериалыФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Кургане рухнул объект культурного наследия регионального значения, расположенный по адресу ул. Советская, 131. Прохожих, по счастливой случайности, в это время рядом не было, рассказал «URA.RU» очевидец происшествия.

По словам очевидца, обрушение части здания произошло около 10 часов утра. Рядом были припаркованы два автомобиля, которые могли пострадать от разлетевшихся обломков, владельцы позже их отогнали. «Шел дождь, поэтому прохожих в это время не было, так что никто не пострадал, — отметила собеседница. — Через четыре часа после обрушения на место прибыли спецслужбы: МЧС, полиция, чиновники из городской администрации». Женщина работает в соседнем здании и отмечает, что угрозу для людей создают и другие памятники — к примеру, нависающий над тротуаром балкон.

Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, развалины, лента ограждения, рухнувшее здание
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

По данным МЧС, рухнула часть нежилого дома, предназначенного под снос. Представитель городского управления по делам ГО и ЧС отметил, что были «приняты необходимые меры безопасности». «Фрагмент стены будет убран, сейчас угрозы дальнейшего обрушения нет. Что касается дальнейших действий, то отдел архитектуры будет разбираться с владельцем здания», — отметил чиновник.

Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, пожарная машина
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Здание известно как городская гостиница Васильевых, здесь располагались гостиничные номера с 1913 года. Двухэтажный особняк несколько лет находился в аварийном состоянии, строение передали в частные руки, однако владелец так и не принял мер к восстановлению дома, а в 2012 году даже пытался продать памятник на стройматериалы.

Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, развалины, лента ограждения, рухнувшее здание, улица советская131
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, развалины, кирпичи, лента ограждения, улица советская
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, пожарная машина, спасатели
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU
Рухнувшее нежилое здание (памятник архитектуры) по улице Советская 131. Курган, памятник архитектуры, жилой дом, аварийный балкон, улица советская142
Горожане опасаются обрушения балкона в здании по ул. Советская, который уже накренился
Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Анна Бояркина
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