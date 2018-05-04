В Госдуме объяснили катастрофическую ситуацию с ожирением в России

18:28 04 мая 2018 3

По мнению Сергея Фургала, проблема ожирения связана с продуктами и физической нагрузкой Фото: depositphotos.com © URA.RU

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по охране здоровья Сергей Фургал заявил, что рост числа заболевших ожирением россиян связан с питанием и образом жизни. По его словам, при изготовлении продуктов питания не соблюдаются ГОСТы, в них содержится чрезмерное количество соли и сахара, а люди, как правило, работают в офисах.

Согласно статистике в 2011 году в России на 100 тысяч человек приходилось 856,5 случая заболевания ожирением, в 2016 году этот показатель составил 1245,6 случая. Однако, по мнению Фургала, эти данные занижены. «Статистика всегда учитывает только тех, кто обратился за помощью. Нужно полагать, что фиксируют не всех. Людей, которые страдают ожирением, будет еще больше», — цитирует «Национальная служба новостей» парламентария. По его мнению, проблема связана с питанием и физическими нагрузками. «Основная масса людей работает в офисах со всеми вытекающими последствиями», — подчеркнул депутат.

Ранее стало известно, что в России за пять лет количество граждан, которые страдают от ожирения, выросло на 45%. Эти данные сообщил Минздрав РФ. Однако разработанные ведомством меры для борьбы с этим заболеванием, в частности проект «Формирование здорового образа жизни», пока не дал существенных результатов.