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04 мая 2018
Главные новости Москвы
19:52  04 мая 2018 0

Голландские компании помогали строить Крымский мост в обход санкций

За помощь в строительстве моста фирмам грозят крупные штрафыФото: Anton Shkaplerov, Instagram
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Семь голландских компаний подозревают в содействии строительству Крымского моста в нарушение антироссийских санкций. Теперь власти Нидерландов проводят расследование в отношении этих фирм и их менеджеров, сообщает издание De Gelderlander.

Предполагается, что компании поставляли машины и запчасти для них, а также проводили работы по установке и эксплуатации оборудования. По словам прокурора, строительство Крымского моста и содействие в этом рассматривается Судом Евросоюза как нарушение территориальной целостности Украины. По информации РАПСИ, теперь фирмам грозят крупные штрафы до 820 тысяч евро (примерно 62 млн рублей). Отдельные лица могут оштрафовать на 82 тысячи евро (примерно 6 млн рублей) или лишить свободы на срок до шести лет.

Напомним, в связи с присоединением Крыма к РФ в 2014 году в отношении России ввели санкции. Согласно ограничениям компаниям из ЕС и США запрещено участвовать в строительстве моста. Несмотря на это, как ранее писало «URA.RU», возведение объекта идет с опережением графика. Минтранс заявил, что в мае откроют дорогу для легковых машин и автобусов, а в октябре — для грузовых автомобилей.

Ксения Томашова
© Служба новостей «URA.RU»
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