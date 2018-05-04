21:31 04 мая 2018 0

Так блочно-модульные водоочистные сооружения (ВОС)выглядят снаружи Фото: пресс-служба АО «Ямалкоммунэнерго»

В 2018 году власти Ямало-Ненецкого автономного округа потратят на очистку воды 480 млн рублей (против 194 млн в 2017 г.). На эти средства будет построено 15 блочно-модульных сооружений в поселениях Красноселькупского, Пуровского, Тазовского, Надымского, Приуральского и Шурышкарского районов. Ямальские компании продолжают следить за качеством воды.

Станция по очистке воды в деревне Самбург Пуровского района проходит последний этап пуско-наладочных работ. На ней установлено оборудование чешского производителя IWET. Все расходы по установке взяла на себя частная компания АО «Ямалкоммунэнерго». Аналогичные установки инвестор ввел в эксплуатацию в 2016 году в селах Панаевск и Салемал.

Помимо водоочистных станций, «Ямалкоммунэнерго» содержит лаборатории, которые в регулярном порядке берут пробы воды. На сегодняшний день в филиалах и дочерних предприятиях компании работают аккредитованные лаборатории в Лабытнанги, Надыме и Губкинском.

Лаборатория в городе Лабытнанги проводит 400 тестов в год на запах, привкус, цвет и мутность воды. На предмет остаточного хлора проводится восемь тысяч испытаний в год. Отчеты ежемесячно поступают в Роспотребнадзор.