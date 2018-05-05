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05 мая 2018
04 мая 2018
04:45  05 мая 2018 0

Врачи раскрыли подробности состояния Скрипаля

Евгений Куйвашев в Кардиоцентре Яна Габинского. Екатеринбург, больница, реанимация, врачи, скорая помощь
Сергей Скрипаль продолжает находиться под наблюдением врачей (архивное фото)Фото: Александр Мамаев © URA.RU
новость из сюжета:
Отношения России и Британии после отравления Скрипаля
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Бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный в Солсбери 4 марта, до сих пор находится в больнице. Об этом журналистам рассказали в Управлении национальной службы здравоохранения по юго-западу Аншлии.

«После инцидента в Солсбери пациент находится в палате районной больницы Солсбери из-за воздействия нервно-паралитического вещества. Состояние его здоровья улучшается, он уже не в критическом состоянии», — сообщили РИА «Новости» в управлении.

Лондон не предоставляет Москве никаких данных о состоянии и местонахождении Скрипалей. Британские власти, как отметила официальный представитель МИД Мария Захарова, продолжает передергивать факты и использовать враждебную риторику в «деле Скрипалей», что говорит о стремлении нанести еще больший ущерб двусторонним отношениям, пишет агентство Nation News.

Сергей и Юлия Скрипаль были отравлены в Солсбери 4 марта. Инцидент спровоцировал крупный международный скандал: по мнению британского правительства, к этому причастна Россия, поскольку отравляющее вещество когда-то производилось в РФ. Москва свою причастность к произошедшему отрицает и неоднократно подтверждала, что яд производился и в других странах.

Сергей Демин
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