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05 мая 2018
04 мая 2018
07:02  05 мая 2018 0

Жителя Крыма отправили в колонию за комментарий во «ВКонтакте» о принадлежности полуострова

Митинг два года Крыму. Пермь, митинг крым
Житель Севастополя не согласен с тем, что Крым является РоссиейФото: Алексей Глазырин © URA.RU
новость из сюжета:
Крым вернулся в состав России
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Гагаринский районный суд Севастополя приговорил 40-летнего местного жителя к двум годам лишения свободы за комментарий в социальной сети «ВКонтакте». Мужчина заявил, что Крым не является территорией России.

Суд квалифицировал его мнение как «Призыв к экстремистской деятельности посредством интернета», пишет «Коммерсант». По словам адвоката севастопольца Оксаны Железняк, вероятнее всего мужчина будет отбывать наказание в колонии-поселении.

При этом, как отметил представитель защиты, приговор неоправданно жесткий и эта сторона намерена подавать апелляцию, поскольку даже гособвинитель просил условный срок. Более того, у адвоката остались вопросы и к самому следствию: «Не были определены социальные круги, на кого распространялся призыв, а если не обозначен социальный круг, значит, призыв направлен в никуда».

Сергей Демин
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