08:52 05 мая 2018 0

К счастью, информация оказалась чьей-то злой шуткой Алла Пугачева, Instagram

В соцсетях появилась информация о внезапной смерти Аллы Пугачевой. По предварительным данным, причиной ее гибели стал тромбоз сердечной артерии или же передозировка наркотиков. Но на самом деле информация о смерти певицы оказалась чьей-то злой шуткой.

«Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная Память», — говорится в сообщении, взбудоражившем поклонников. Сейчас под записью остался только один комментарий, в котором автора нецензурно обозвали.

Тем временем сама Пугачева выложила на своей странице в Instagram видео со своим сыном Гарри, который предложил ей попробовать салат из листочков, веточек и бумаги. «О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!!!» — с надеждой комментирует примадонна российской эстрады.