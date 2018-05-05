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05 мая 2018
04 мая 2018
08:52  05 мая 2018 0

СМИ сообщили о смерти Пугачевой. «Вечная память»

К счастью, информация оказалась чьей-то злой шуткойАлла Пугачева, Instagram

В соцсетях появилась информация о внезапной смерти Аллы Пугачевой. По предварительным данным, причиной ее гибели стал тромбоз сердечной артерии или же передозировка наркотиков. Но на самом деле информация о смерти певицы оказалась чьей-то злой шуткой.

«Сегодня умерла Алла Пугачева. Вечная Память», — говорится в сообщении, взбудоражившем поклонников. Сейчас под записью остался только один комментарий, в котором автора нецензурно обозвали.

Тем временем сама Пугачева выложила на своей странице в Instagram видео со своим сыном Гарри, который предложил ей попробовать салат из листочков, веточек и бумаги. «О, боже! Может будет не артист, а повар. Дай Бог!!!» — с надеждой комментирует примадонна российской эстрады.

Виктор Жуков
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