Великобритания не изменит позицию по «делу Скрипалей», несмотря на новые факты

09:44 05 мая 2018 1

Заявление президента Чехии не убедило официальный Лондон Фото: depositphotos.com © URA.RU

МИД Великобритании не собирается менять позицию по делу об отравлении Сергея и Юлии Скрипаль в Солсбери. Это значит, что заявление чешского президента Милоша Земана, сообщившего, что нервно-паралитическое вещество «Новичок» производилось в Чехии, не меняет для России ничего.

В ведомстве пояснили, что только у российского государства есть технические средства, опыт и мотив для покушения на Скрипалей, и об этом уже сообщалось неоднократно, пишeт Nation News. Более того, к осуждению таких действий России уже присоединилось международное сообщество. «Это касается и Чешской Республики, которая действовала солидарно с Великобританией», — цитирует ТАСС слова пресс-секретаря британского МИДа.

Ранее чешский президент Милош Земан рассказал о производстве нервно? паралитического отравляющего вещества, аналогичного яду «Новичок», в одном из институтов Чехии, напоминает телеканал 360. Позднее чешское Минобороны пояснило, что вещество в стране не производится, а только тестируется.