12:26 05 мая 2018 0

Зрители смогут увидеть технику, которая ранее никогда не участвовала в парадах (фото архивное) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Минобороны РФ раскрыло детали проведения Парада Победы в Москве. На сайте ведомства появился раздел, посвященный ему. Там, в частности, опубликована подробная информация о составе пеших парадных расчетов, механизированной колонны и парадного строя авиации.

Предполагается, что в Параде примут участие более 13 тысяч военных, представят 159 единиц техники, 77 самолетов и вертолетов. В этом году впервые по Красной площади пройдут боевая машина поддержки танков «Терминатор», а также специальные робототехнические комплексы «Уран-6» и «Уран-9». Кроме того, можно будет увидеть беспилотные летательные аппараты «Корсар» и «Катран».

Скрин с сайта Минобороны РФ

В воздушной части парада впервые в истории примут участие истребители МиГ-31К с установленными гиперзвуковыми авиационными ракетными комплексами «Кинжал». Кроме того, зрители увидят многофункциональные истребители Су-57.