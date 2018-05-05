Турецкие врачи требуют восемь миллионов у семьи впавшего в кому уральца

19:41 05 мая 2018 1

Отдых закончился для россиянина больницей Фото: depositphotos.com

Уралец Сергей Цукрук в Турции попал в больницу с сердечным приступом и сейчас находится в коме. Дополнительной проблемой стало то, что произошедшее отказываются признавать страховым случаем.

«Его нашли в ванной, в номере. Когда обнаружили, сразу вызвали скорую, врачи сделали массаж сердца, и отвезли в больницу», — цитирует «КП-Екатеринбург» экс-жену Сергея Ларису. По ее словам, в настоящее время он в тяжелом состоянии, и медики опасаются делать какие-либо прогнозы. Каждый день пребывания в палате обходится в шесть тысяч долларов, а общий счет за лечение составляет уже восемь миллионов рублей в пересчете на российские деньги.

По словам Ларисы, страховая компания отказалась оплачивать расходы, заявив, что в крови Сергея был обнаружен алкоголь и, соответственно, это не страховой случай. В Турцию уже вылетели родители пострадавшего — они надеются забрать сына на родину при помощи российского посольства.