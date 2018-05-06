Вечером 5 мая в Ноябрьск практически одновременно загорелись торговые центры «Семья» и «Таурус». По информации в социальных сетях, оба заведения, расположенных в разных районах города, принадлежат одному и тому же предпринимателю.
Отметим, ТРЦ «Семья» работает в Ноябрьске уже почти пять лет и расположен в районе железнодорожного вокзала. ТРЦ «Таурус» построен совсем недавно и находится в районе пересечения улиц Изыскателей и 40 лет Победы. Возгорания произошли, предположительно, уже после закрытия, поэтому, скорее всего, посетителей там уже не было, однако местные жители в совпадения не верят.
В соцсетях сейчас сообщается о сильном задымлении в районах возгорания. «Тут вонь стоит, не проехать. Пока через дым проезжаем, башка закружилась», пишут местные жители, ставшие очевидцами пожаров.
В региональном управлении МЧС оперативный комментарий по текущей обстановке получить пока не удалось.