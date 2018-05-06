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06 мая 2018
05 мая 2018
03:51  06 мая 2018 0

Дипломаты нашли пропавшего в американской тюрьме россиянина Ярошенко

Сотрудники консульства посетили тюрьму, в которой летчик отбывает наказаниеФото: Pixabay

Осужденный в США россиянин Константин Ярошенко, об исчезновении которого в субботу, 5 мая, сообщила его супруга, находится в спецблоке тюрьмы «Форт-Дикс». Администрация поместила его туда для его же безопасности.

Как сообщил пресс-секретарь генконсульства России в Нью-Йорке Алексей Топольский, у Ярошенко произошел конфликт с сокамерниками. «Его ударили, и администрация тюрьмы перевела Ярошенко в изолятор в целях его же безопасности», — приводит RT слова дипломата.

Дипломаты, посетившие тюрьму и пообщавшиеся с соотечественником, отметили, что состояние Ярошенко удовлетворительное, никаких жалоб на условия содержания от него не поступило. Ни с какими просьбами осужденный россиянин к представителями дипмиссии обращаться также не стал.

Напомним, российский летчик Константин Ярошенко в 2010 году был осужден в США по обвинению в контрабанде партии кокаина к 20 годам тюремного заключения. По словам супруги Ярошенко, Виктории, 30 апреля ее мужа вывели из камеры, где он находился, с вещами, после чего о его местонахождении ничего не было известно.

Евгений Александров
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