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06 мая 2018
05 мая 2018
08:25  06 мая 2018 1

Песков рассказал о закрытых встречах Путина накануне инаугурации

12 ежегодная итоговая пресс-конференция Путина В.В. (перезалил). Москва, путин владимир, жест рукой
Владимир Путин к новому президентскому срокуФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Президент РФ Владимир Путин накануне своей инаугурации проведет ряд непубличных встреч и рабочих совещаний. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня», — приводит слова Пескова издание Life. Пресс-секретарь президента не уточнил имена участников указанных встреч и темы, которые будут обсуждаться.

Напомним, что в понедельник, 7 мая в Кремле пройдет инаугурация президента России. Владимир Путин, победивший на президентских выбора в марте, вступит в должность главы государства в четвертый раз. Его полномочия будут продолжаться до 7 мая 2024 года.

Сергей Макеев
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