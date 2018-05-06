Песков рассказал о закрытых встречах Путина накануне инаугурации

Владимир Путин к новому президентскому сроку
Президент РФ Владимир Путин накануне своей инаугурации проведет ряд непубличных встреч и рабочих совещаний. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«У президента ряд внутренних рабочих мероприятий запланирован в воскресенье, 6 мая, во второй половине дня», — приводит слова Пескова издание Life. Пресс-секретарь президента не уточнил имена участников указанных встреч и темы, которые будут обсуждаться.
Напомним, что в понедельник, 7 мая в Кремле пройдет инаугурация президента России. Владимир Путин, победивший на президентских выбора в марте, вступит в должность главы государства в четвертый раз. Его полномочия будут продолжаться до 7 мая 2024 года.