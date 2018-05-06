В Минобороны рассказали о новом ракетном корабле для ВМФ России

В состав Военно-морского флота России до конца мая будет введен новейший малый ракетный корабль «Вышний Волочек». Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, сейчас корабль находится в Новороссийске, где проходит завершающий этап испытаний.
Военное судно произведено на Зеленодольском судостроительном заводе в Татарстане в рамках кораблестроительной программы. Авторы проекты сообщают, что водоизмещение корабля составляет около тысячи тонн, а расчетная максимальная скорость достигает 23 узлов, сообщает телеканал RT.
Ранее стало известно, что производство российского авианесущего крейсер «Шторм» может начаться в 2025 году. По мнению военных экспертов, суперсовременное военное судно позволит ВМФ России завладеть стратегическим преимуществом практически во всех важных точках Земли. Проект авианосца с атомной энергетической установкой впервые был в 2013 году. На его борту одновременно могут размещаться до 90 летательных аппаратов.