Тюменская красавица Яна Добровольская стала ведущей церемонии открытия пятизвездочного отеля The Local в Грозном. На своей странице в Instagram «Мисс Россия 2016» опубликовала фото в восточном наряде, поразившем подписчиков.
Отель в столице Чечни появился при активном содействии наследного принца Абу Даби Мухаммада бин Заед аль-Нахаяна — он решил построить объект в знак дружбы и дальнейшего сотрудничества с республикой. Церемония открытия получилась максимально насыщенной: лазерное шоу с арабской и вайнахской тематикой, а также яркая концертная программа. «Спасибо Рамзану Ахматовичу за гостеприимство и возможность быть ведущей такого красивого и грандиозного мероприятия», — поблагодарила Кадырова модель в своем Instagram.
Поклонники Добровольской пришли в восторг от ее синего платья, в котором тюменская красавица вела церемонию. «Такая красивущая», «Какая красота», «Очень идет тебе Яна», «Космическая красавица», «Самая красивая мисс Россия всех времен, самая естественная», «Вам так к лицу восточный стиль», — пишут пользователи Instagram.