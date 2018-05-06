Столб дыма можно было увидеть издалека
Промышленное здание площадью 200 квадратных метров горело сегодня в Екатеринбурге ну улице Луганская. По словам очевидцев, столб дыма было видно издалека.
В тушении пожара было задействовано 12 единиц техники и 37 человек личного состава. Пострадавших нет. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе МЧС по Свердловской области, производственное помещение не эксплуатировалось.
В настоящее время пожар ликвидирован. Сейчас специалисты устанавливают обстоятельства и причины возгорания.