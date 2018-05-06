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06 мая 2018
16:27  06 мая 2018 0

Пользователям WhatsApp приходят сообщения, «убивающие» смартфон

Инвестиции, хакеры. Клипарт. Екатеринбург, интернет, компьютер, хакер, взломщик, хакеры, програмист, хакерство
На этот раз хакеры решили просто пошутить над пользователямиФото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи WhatsApp пожаловались на распространение вредоносные сообщений, которые вызывают сбой в работе смартфонов. Пользователи «ловятся» на них, хотя авторы рассылки честно предупреждают об угрозе.

«Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение», — гласит текст. После нескольких пробелов следует надпись «не нажимай сюда». Как сообщает портал MensXP, не внявшие этому совету активируют комбинацию из нескольких символов, которая приводит к зависанию гаджета. Исправить ситуацию, к счастью, дольно просто — для этого достаточно перезагрузить смартфон.

Сегодня WhatsApp считает самым популярным мессенджером в России, напоминает сайт Vse42.Ru. Это вызывает к нему повышенный интерес у хакеров и разработчиков ПО. К примеру, недавно в App Store появилось приложение, позволяющее отслеживать действия друзей по переписке — от времени появления в интернете до частоты заходов, смены статусов и даже времени отдыха. Кроме того, программа позволяет понять, кто из друзей чаще всего общается друг с другом.

Владимир Васин
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