Пользователям WhatsApp приходят сообщения, «убивающие» смартфон

16:27 06 мая 2018 0

На этот раз хакеры решили просто пошутить над пользователями Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пользователи WhatsApp пожаловались на распространение вредоносные сообщений, которые вызывают сбой в работе смартфонов. Пользователи «ловятся» на них, хотя авторы рассылки честно предупреждают об угрозе.

«Твой WhatsApp зависнет на некоторое время, если ты нажмешь на следующее сообщение», — гласит текст. После нескольких пробелов следует надпись «не нажимай сюда». Как сообщает портал MensXP, не внявшие этому совету активируют комбинацию из нескольких символов, которая приводит к зависанию гаджета. Исправить ситуацию, к счастью, дольно просто — для этого достаточно перезагрузить смартфон.

Сегодня WhatsApp считает самым популярным мессенджером в России, напоминает сайт Vse42.Ru. Это вызывает к нему повышенный интерес у хакеров и разработчиков ПО. К примеру, недавно в App Store появилось приложение, позволяющее отслеживать действия друзей по переписке — от времени появления в интернете до частоты заходов, смены статусов и даже времени отдыха. Кроме того, программа позволяет понять, кто из друзей чаще всего общается друг с другом.