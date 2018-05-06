Полиция возбудила уголовное дело о поджогах в ТРЦ Ноябрьска

Пожары в двух торгово-развлекательных центрах Ноябрьска стали результатом поджогов. По факту происшедшего возбуждены два уголовных дела, сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД России по Ямало-Ненецкому автономному округу.
Обследование мест возгораний в обоих ТРЦ позволило предположить, что они произошли в результате умышленного поджога. На основании собранных материалов следственным отделом ОМВД России по Ноябрьску возбуждены дела по ч.3 ст. 30 и ч.2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества, совершенное путем поджога). Принимаются все меры к обнаружению и задержанию злоумышленников, добавили в полицейском главке.
Как уже сообщало «URA.RU», сразу два торговых центра — «Семья» и «Таурус», — загорелись 5 мая около 23 часов. Очевидцы, выложившие в интернет фото с мест происшествия, сразу предположили поджог. Затем эту версию подтвердили и специалисты МЧС.