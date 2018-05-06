МЧС назвало причину пожаров в торговых центрах Ноябрьска

Наиболее вероятной причиной пожаров, которые начались вечером, 5 мая в двух торговых Ноябрьска является поджог. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по ЯНАО.
Ведомство уточнило, что на месте ликвидированных возгораний в торговых центрах «Семья» и «Таурус» сейчас работают дознаватели МЧС России. Информации о возможных подозреваемых в поджоге пока нет.
Напомним, что пожары в торговых центрах Ноябрьска началиcь практически одновременно: в 22:35 началось возгорание в ТЦ «Таурус», а спустя 20 минут загорелась «Семья». К двум часам ночи оба пожара были ликвидированы — жертв и пострадавших в результате инцидентов нет. Отмечается, что пожарные спасли левое и правое крыло здания ТЦ «Семья», а также смогли уберечь от огня материальные ценности на сумму около 28 миллионов рублей. Здание повреждено на площади 2200 квадратных метров.