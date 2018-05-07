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Главные новости Курганской области
08:01  07 мая 2018 0

Курганцев возмутили нелепые ошибки на плакатах ко Дню Победы. «Позорище». ФОТО

В соцсети также заметили надпись «продается» под плакатом, которую посчитали совершенно неуместнойФото: Артём Козлов, группа «Типичный Курган», «ВК»

В Сети обсуждают плакаты с поздравлениями, которые появились в центре Кургана в преддверии Дня Победы. Пользователи возмущаются ошибками, которые допустили создатели баннеров, и высказываются под постом в группе «Типичный Курган» во «ВКонтакте».

В названиях картин авторы допустили сразу несколько глупых ошибок. В слове «Брестская» авторы пропустили вторую букву «с», а слово «крепость» написали с заглавной буквы. Слово «оборона» зачем-то написано с удвоенной «н», а название города Севастополь — через букву «о». Помимо прочего на плакате изменили фамилию автора и цитату из песни. «Художник — А.А. ДЕйнекА. И „Этих дней не СМОЛКНЕТ слава“», — поправили пользователи.

Подписчика паблика рьяно принялись высказывать свое негодование по поводу инцидента. «Даже на медали подсказка есть…», «Стыдно за них. Неужели не поменяют?», «Это точно не фотожаба какая-то? Как в одной строчке из 3 слов совершить 4 ошибки?», «Результаты ЕГЭ… А что хотели? Поколение безграмотных дебилов», «Позорище», «Какой-то дошкольник писал это все, хорошо, что даты не перепутали, низкий поклон», «Мама дорогая. Все слова будут лишними. Жуть», «Неуважение полное», — прокомментировали они.

Фото: Артём Козлов, группа «Типичный Курган», «ВК»

Ксения Томашова
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