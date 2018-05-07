Названа причина массового отравления челябинцев салатами из «Ленты»

Жители Челябинска массово отравились салатом «Селедка под шубой», который приобрели в гипермаркете «Лента». В блюде были обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл. Это стало известно по результатам внеплановой проверки регионального управления Роспотребнадзора.
Специалисты обнаружили многочисленные нарушения, из-за чего с реализации сняли более 141 кг салатной продукции и отправили на медосмотр 78 сотрудников. Отмечается, что в салатах, употребляемых больными, содержалось вареное яйцо и майонез. «У семи заболевших и пяти сотрудников цеха салатной продукции выделена ДНК бактерий рода сальмонеллы. В пробе готовой продукции также обнаружены ДНК бактерий рода сальмонелл», — следует из сообщения ведомства.
По результатам проверки возбуждены дела об административных правонарушениях в отношении юридического лица ООО «Лента», должностных лиц и сотрудников производственного цеха. Проверка ждет также птицефабрику «Чебаркульская птица», которая поставляла в магазины яйца для приготовления салатов. В цехах и местах общего пользования магазина провели дезинфекцию.
Первая информация об отравлении челябинцев, купивших готовые салаты в гипермаркетах «Лента», поступила в прошлую пятницу, 4 мая. Тогда речь шла о семи пострадавших. Всех их госпитализировали. Позже госпитализированных с подозрением на сальмонеллез увеличилось до 26 человек. Роспотребнадзор разбирается в инциденте, сообщил на аппаратном совещании в мэрии начальник городского управления по торговле и услугам Сергей Березуев, передает корреспондент «URA.RU».