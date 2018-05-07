Пользователи Сети бурно отреагировали на высказывание украинского и российского журналиста Матвея Ганапольского о планах Украины на Крымский мост. Многие поделились возмущением в постах Twitter.
«Непонятно, почему правоохранительные органы РФ не реагируют на эти высказывания этого журналиста ртом, давно наговорившего на статью 280.1 УК РФ [публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности — прим.ред.]», «Все-таки культурный человек этот Ганапольский, Гоголя читал. Монолог Манилова почти дословно цитирует», «На чужой каравай рот не разевай», «Крым российский и точка!» — написали пользователи.
Напомним, что Ганапольский «предсказал», как украинцы будут пользоваться российским мостом через Керченский пролив. «Они сейчас строят Крымский мост, спасибо. Когда Крым снова станет украинским, мы будем дружить и пользоваться этим мостом. Это не проблема, пусть за нас строят, не за наш счет, а за их», — заявлял журналист.