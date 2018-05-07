Курганские льготники остались без бесплатной земли из-за нерасторопности чиновников

Ситуация с выделением бесплатных земельных участков льготным категориям граждан в некоторых муниципалитетах Курганской области вызывает опасения зауральских властей. Об этом сообщил директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на аппаратном совещании.
Бесплатные земельные участки полагаются многодетным семьям и ветеранам боевых действий. По словам чиновника, наибольшее количество таких категорий граждан проживает в городах Курган и Шумиха, а также в Кетовском, Белозерском, Катайском, Лебяжьевском и Макушинском районах. «По ряду муниципальных образований, в том числе по Кургану, Шумихе и Макушинскому району, необходимо усилить работу, так как количество сформированных земельных участков не позволит более чем на 70% сократить очередь из состоящих на учете граждан», — заявил Герштанский.
Так, в областном центре с начала действия закона о бесплатном предоставлении земельных участков на учет поставлено 1777 курганцев, в том числе 1599 многодетных семей и 178 ветеранов боевых действий. На настоящий момент им предоставлено 1303 участка. Таким образом, на учете остается 474 гражданина. По планам администрации Кургана, в 2018 году будет предоставлено 180 земельных участков, которые уже сформированы.
В Шумихинском районе на учет поставлено 249 граждан. Им предоставлено всего 140 земельных участков, в текущем году планируется предоставить еще 50. В Макушинском районе выделено 43 бесплатных земельных участка, в то время как на учете состоит 81 человек. В настоящее время администрация района заключила договор на проведение кадастровых работ на девяти участках.
В целом по области к 1 мая текущего года органы местного самоуправления поставили на учет 4833 человек, имеющих трех и более детей. Им предоставлено 3909 земельных участков, в том числе 45 участков — по итогам первого квартала текущего года. Кроме того, на учете стоит 323 ветерана боевых действий, которым предоставили 176 земельных участков. В первом квартале 2018 года земельные участки получили только двое ветеранов.
«В целом мы видим, что работа ведется, но по ряду муниципальных образований недостаточно активно. Мы понимаем, что по Кургану проблема есть», — отметил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев. Руководителям отстающих муниципалитетов он поручил проанализировать ситуацию и до 1 июня доложить о своем решении.
«Если решения вы не находите, мы на другом уровне будем этот вопрос рассматривать. По всем районам данная работа должна быть исполнена в полном объеме», — пригрозил вице-губернатор. «По Кургану — отдельно», — добавил он.
Стоит отметить, что сами граждане, уже получившие свои бесплатные земельные участки, не очень активно используют их для улучшения своих жилищных условий. Только 16% из них получили разрешение на строительство.