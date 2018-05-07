Курганские льготники остались без бесплатной земли из-за нерасторопности чиновников

13:00 07 мая 2018 0

Михаил Герштанский рассказал, в каких муниципалитетах возникли проблемы с бесплатными земельными участками Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Ситуация с выделением бесплатных земельных участков льготным категориям граждан в некоторых муниципалитетах Курганской области вызывает опасения зауральских властей. Об этом сообщил директор регионального департамента имущественных и земельных отношений Михаил Герштанский на аппаратном совещании.

Бесплатные земельные участки полагаются многодетным семьям и ветеранам боевых действий. По словам чиновника, наибольшее количество таких категорий граждан проживает в городах Курган и Шумиха, а также в Кетовском, Белозерском, Катайском, Лебяжьевском и Макушинском районах. «По ряду муниципальных образований, в том числе по Кургану, Шумихе и Макушинскому району, необходимо усилить работу, так как количество сформированных земельных участков не позволит более чем на 70% сократить очередь из состоящих на учете граждан», — заявил Герштанский.

Так, в областном центре с начала действия закона о бесплатном предоставлении земельных участков на учет поставлено 1777 курганцев, в том числе 1599 многодетных семей и 178 ветеранов боевых действий. На настоящий момент им предоставлено 1303 участка. Таким образом, на учете остается 474 гражданина. По планам администрации Кургана, в 2018 году будет предоставлено 180 земельных участков, которые уже сформированы.

В Шумихинском районе на учет поставлено 249 граждан. Им предоставлено всего 140 земельных участков, в текущем году планируется предоставить еще 50. В Макушинском районе выделено 43 бесплатных земельных участка, в то время как на учете состоит 81 человек. В настоящее время администрация района заключила договор на проведение кадастровых работ на девяти участках.

В целом по области к 1 мая текущего года органы местного самоуправления поставили на учет 4833 человек, имеющих трех и более детей. Им предоставлено 3909 земельных участков, в том числе 45 участков — по итогам первого квартала текущего года. Кроме того, на учете стоит 323 ветерана боевых действий, которым предоставили 176 земельных участков. В первом квартале 2018 года земельные участки получили только двое ветеранов.

Виктор Сухнев потребовал найти решение до 1 июня Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

«В целом мы видим, что работа ведется, но по ряду муниципальных образований недостаточно активно. Мы понимаем, что по Кургану проблема есть», — отметил первый заместитель губернатора Виктор Сухнев. Руководителям отстающих муниципалитетов он поручил проанализировать ситуацию и до 1 июня доложить о своем решении.

«Если решения вы не находите, мы на другом уровне будем этот вопрос рассматривать. По всем районам данная работа должна быть исполнена в полном объеме», — пригрозил вице-губернатор. «По Кургану — отдельно», — добавил он.

Стоит отметить, что сами граждане, уже получившие свои бесплатные земельные участки, не очень активно используют их для улучшения своих жилищных условий. Только 16% из них получили разрешение на строительство.