12:29 07 мая 2018 2

Симоньян приснился сон о том, что на инаугурации Путина отравились все гости Фото: Facebook

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян в преддверии инаугурации президента России Владимира Путина поделилась в социальных сетях пугающим постом. Журналистка рассказала подписчикам, как увидела, что все иностранные гости, присутствующие на мероприятии, один за другим падают в обморок, поскольку их отравили неизвестным веществом. Именно такой сон привиделся Симоньян, из-за чего в Сети обрушились на журналистку с насмешливыми комментариями.

О своем сне Симоньян сообщила в Twitter. «Приснилось, что прихожу я на инаугурацию и вдруг вижу, как иностранные гости один за другим падают в обморок. Их отравили неизвестным веществом, чтобы испортить нам праздник. Предположительно, отравители — агенты британской разведки. И как теперь выбрать платье?», — написала она. Сон, по всей видимости, связан со скандалом с отравлением экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании. Официальный Лондон в лице премьера Тереза Мэй назвал Россию причастной к данному преступлению, позже к обвинениям присоединились и США.

Запись Симоньян вызвала шквал комментариев. Кто-то из «поклонников» предложил Симоньян обратиться к доктору. Другие посоветовали свои варианты одежды для торжественного мероприятия: «Белое, где рукава на спине завязываются!», «Что-нибудь ярко-кислотное», «Черное в горошек», «Оденьтесь казачкой!», «В красной рубахе, как палач». Нашлись и осуждающие: «Заберите у нее твиттер кто-нибудь», «Господи, прости эту женщину!». А один человек определил: «Ну вот, теперь у нас появилась ясновидящая бобриха».

В Москве 7 мая состоится инаугурация президента РФ Владимира Путина. Как уточняет «Русская планета», на время мероприятия в центре российской столицы частично будет перекрыто движение транспорта.