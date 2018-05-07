Житель Перми разместил в Сети объявление о продаже собственного кота. Животное, по утверждению хозяина, обладает целым рядом необычных и полезных свойств, среди которых исцеление от болезней и «привлечение» денег. Стоимость пушистого питомца два миллиона рублей.
Пермяк утверждает, что пятилетний кот долгое время жил с «очень заряженным энергией» человеком, питался этой энергией, вследствие чего и приобрел полезные качества. В объявлении указано, что четвероногий питомец притягивает удачу в бизнесе, по утверждению хозяина животного, приобретение быстро окупится. Кроме того, животное имеет способность заглядывать в потусторонний мир.
«Кот имеет также целительные свойства, всегда, когда кто-то из членов семьи болел, хватало нескольких часов сна с котом на груди, и болезнь уходила. Также ходит в туалет в положенное место», — сообщается в объявлении. Цену в два миллиона рублей хозяин считает оправданной, однако возможен небольшой торг, но только в том случае, если коту приглянется его покупатель.
Наряду с котом-целителем в Сети также было объявление о продаже кота-людоеда. Хозяйка, которая продавала пушистого питомца, запросила за животное 100 тысяч рублей, объясняя это ущербом от четвероного друга. В Новочеркасске также продавался волшебный кот. Его владелец просил за необычного питомца 2,5 млн рублей.