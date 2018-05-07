{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 63,20
Динамика за 2 недели
Евро 75,64
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
04 мая 2018
03 мая 2018
Главные новости Пермского края
13:11  07 мая 2018 0

В Перми продают кота-целителя по цене квартиры. ФОТО

Пушистый питомец может общаться с потусторонним миромФото: скриншот, avito.ru

Житель Перми разместил в Сети объявление о продаже собственного кота. Животное, по утверждению хозяина, обладает целым рядом необычных и полезных свойств, среди которых исцеление от болезней и «привлечение» денег. Стоимость пушистого питомца два миллиона рублей.

Пермяк утверждает, что пятилетний кот долгое время жил с «очень заряженным энергией» человеком, питался этой энергией, вследствие чего и приобрел полезные качества. В объявлении указано, что четвероногий питомец притягивает удачу в бизнесе, по утверждению хозяина животного, приобретение быстро окупится. Кроме того, животное имеет способность заглядывать в потусторонний мир.

скриншот, avito.ru

«Кот имеет также целительные свойства, всегда, когда кто-то из членов семьи болел, хватало нескольких часов сна с котом на груди, и болезнь уходила. Также ходит в туалет в положенное место», — сообщается в объявлении. Цену в два миллиона рублей хозяин считает оправданной, однако возможен небольшой торг, но только в том случае, если коту приглянется его покупатель.

Наряду с котом-целителем в Сети также было объявление о продаже кота-людоеда. Хозяйка, которая продавала пушистого питомца, запросила за животное 100 тысяч рублей, объясняя это ущербом от четвероного друга. В Новочеркасске также продавался волшебный кот. Его владелец просил за необычного питомца 2,5 млн рублей.

Иван Шестак
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров