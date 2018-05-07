{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Голодец освободила кабинет. Бузова пойдет в Госдуму. На место Холманских найден кандидат
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 62,71
Динамика за 2 недели
Евро 74,81
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
07 мая 2018
06 мая 2018
05 мая 2018
Главные новости Свердловской области
15:51  07 мая 2018 0

На Урале дети пропавших без вести на войне солдат создадут свой «Бессмертный полк»

Интервью с Алексеем Зыковым. Екатеринбург , зыков алексей, книга памяти
Алексей Зыков много лет ищет могилы пропавших без вести солдатФото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге силами Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» будет проведено уже традиционное мероприятие — встреча детей солдат, пропавших без вести и погибших в плену. То есть тех, кого долгие годы власти официально не признавали.

«Общеизвестно, что в братских могилах, как в России, так и в Европе неизвестными числятся до 40 процентов похороненных солдат. Это примерно соотносится с цифрой пропавших без вести. Работая много лет в архивах, я не раз сталкивался с такой картиной: например, в братской могиле похоронено несколько тысяч человек. Из них известны имена десяти-двадцати человек, а все остальные тысячи — безымянные. Значит, их семьи в свое время получили сообщения, что эти солдаты пропали без вести. А власти, особенно в 40—50-е годы, часто считали пропавших без вести предателями. Соответственно, семьи погибших солдат вместо почета и пенсий видели одни только унижения», — рассказал «URA.RU» председатель Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков.

По словам Зыкова, когда издавалась книга памяти жителей Свердловской области, погибших на фронте, пропавших без вести не вносили в списки. Например, в разделе «жители Ленинского района Екатеринбурга» значились фамилии 1484 солдат, погибших на войне. Позже, после указа Ельцина в 1993 году о признании пропавших без вести погибшими, были изданы дополнительные тома. В разделе того же Ленинского района Екатеринбурга оказалось 10656 пропавших без вести солдат.

Работа по поиску пропавших без вести ведется много лет. Буквально на днях стало известно место захоронения 85 свердловчан, которые погибли в бою под Ржевом 22 января 1942 года и с тех пор считаются пропавшими без вести. Между тем все они похоронены вместе в братской могиле. Их родственники, у кого они есть, пока еще не знают об этом открытии. Дети пропавших без вести и погибших в плену солдат вместе со всеми придут на парад 9 мая, в День Победы. Но, кроме этого, 8 мая, в 12 часов, они соберутся с портретами отцов в екатеринбургском дендропарке, где проведут еще и собственную акцию памяти.

Александр Лукманов
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров