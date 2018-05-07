На Урале дети пропавших без вести на войне солдат создадут свой «Бессмертный полк»

15:51 07 мая 2018 0

Алексей Зыков много лет ищет могилы пропавших без вести солдат Фото: Анна Майорова © URA.RU

В Екатеринбурге силами Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» будет проведено уже традиционное мероприятие — встреча детей солдат, пропавших без вести и погибших в плену. То есть тех, кого долгие годы власти официально не признавали.

«Общеизвестно, что в братских могилах, как в России, так и в Европе неизвестными числятся до 40 процентов похороненных солдат. Это примерно соотносится с цифрой пропавших без вести. Работая много лет в архивах, я не раз сталкивался с такой картиной: например, в братской могиле похоронено несколько тысяч человек. Из них известны имена десяти-двадцати человек, а все остальные тысячи — безымянные. Значит, их семьи в свое время получили сообщения, что эти солдаты пропали без вести. А власти, особенно в 40—50-е годы, часто считали пропавших без вести предателями. Соответственно, семьи погибших солдат вместо почета и пенсий видели одни только унижения», — рассказал «URA.RU» председатель Свердловской региональной общественной организации «Семьи погибших воинов» Алексей Зыков.

По словам Зыкова, когда издавалась книга памяти жителей Свердловской области, погибших на фронте, пропавших без вести не вносили в списки. Например, в разделе «жители Ленинского района Екатеринбурга» значились фамилии 1484 солдат, погибших на войне. Позже, после указа Ельцина в 1993 году о признании пропавших без вести погибшими, были изданы дополнительные тома. В разделе того же Ленинского района Екатеринбурга оказалось 10656 пропавших без вести солдат.

Работа по поиску пропавших без вести ведется много лет. Буквально на днях стало известно место захоронения 85 свердловчан, которые погибли в бою под Ржевом 22 января 1942 года и с тех пор считаются пропавшими без вести. Между тем все они похоронены вместе в братской могиле. Их родственники, у кого они есть, пока еще не знают об этом открытии. Дети пропавших без вести и погибших в плену солдат вместе со всеми придут на парад 9 мая, в День Победы. Но, кроме этого, 8 мая, в 12 часов, они соберутся с портретами отцов в екатеринбургском дендропарке, где проведут еще и собственную акцию памяти.