Уральская бизнесвумен на грант от правительства вместо коров купила автомобиль

Главу крестьянского фермерского хозяйства из Половинского района Курганской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На выделенный зауральским правительством грант вместо молочных коров женщина купила автомобиль и деревянный сруб, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
Грант в размере 1,4 млн рублей фермеру из Половинского района был выделен 30 июня 2015 года. Однако купить 38 коров, как было указано в бизнес-плане, женщина не спешила. Отчитавшись об исполнении гранта по подложным документам, она распорядилась деньгами на свое усмотрение.
В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Курганском городском суде. Статья, по которой будут судить женщину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.