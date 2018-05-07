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Главные новости Курганской области
15:39  07 мая 2018 0

Уральская бизнесвумен на грант от правительства вместо коров купила автомобиль

Рабочая поездка губернатора Дубровского в Чебаркульский и Уйский районы Челябинской области, корова, метелка
Деньги выделили на разведение молочных коровФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Главу крестьянского фермерского хозяйства из Половинского района Курганской области обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. На выделенный зауральским правительством грант вместо молочных коров женщина купила автомобиль и деревянный сруб, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Грант в размере 1,4 млн рублей фермеру из Половинского района был выделен 30 июня 2015 года. Однако купить 38 коров, как было указано в бизнес-плане, женщина не спешила. Отчитавшись об исполнении гранта по подложным документам, она распорядилась деньгами на свое усмотрение.

В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено в Курганском городском суде. Статья, по которой будут судить женщину, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до десяти лет.

Татьяна Жаткина
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