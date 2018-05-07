Телеведущий Андрей Малахов подтвердил слухи о беременности своей коллеги Леры Кудрявцевой. Отец ребенка старше ее первого сына всего на три года. Ему 31 год.
«Тайное стало явным: Лера собирается снова стать матерью… В последние „вольные“ дни перед приближающимся отцовством она решила побаловать мужа, устроив ему поездку, но не на чемпионат мира, а в вечный город Рим. Там счастливую пару ждут солнце, вино и наверняка прекрасные, романтические ночи», — рассказал Малахов в «Стархите».
Кудрявцева (сейчас уже Макарова) была замужем два раза. Первый брак с барабанщиком группы «Ласковый май» Сергеем Ленюком распался в 1992 году. С Ленюком Кудрявцева прожила два года и родила ребенка — их сыну Жану сейчас 28 лет. Второй раз ведущая решилась на семейную жизнь в 2004-м, но и тогда отношения не задались. После этого звезда «МУЗ-ТВ» встречалась с известным певцом Сергеем Лазаревым.